На автодороге Киев-Чоп столкнулись два автобуса: есть жертвы
10:39, 25 декабря 2007Разное
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Погиб один человек и пострадали 17
Возле села Маковицы Новоград-Волынского района Житомирской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение рейсового автобуса с частным микроавтобусом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и пострадали 17, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
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