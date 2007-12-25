На автодороге Киев-Чоп столкнулись два автобуса: есть жертвы

Возле села Маковицы Новоград-Волынского района Житомирской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение рейсового автобуса с частным микроавтобусом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и пострадали 17, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.