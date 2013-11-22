Закрытие предприятий не может быть ценой евроинтеграции

"Азовмаш", Стахановский вагоностроительный завод, "Днепровагонмаш", Крюковский вагоностроительный завод, «Мотор-Січ». Это только некоторые флагманы отечественной экономики. Они названы 11 ноября 2013 года президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолием Кинахом среди тех, которые в одночасье могли прекратить работу в случае введения Россией санкций, экономических, а фактически - политических.

Иногда можно услышать, что эти предприятия выпускают некачественную продукцию, что она устарела, является «совковой». Это неправда. Давайте внесем ясность. Наши предприятия выпускают качественную продукцию, но она не соответствует европейским стандартам так, как им не соответствует ширина украинской железнодорожной колеи. Но никто ведь не призывает разобрать украинские железные дороги?

За каждым из предприятий, чье будущее может быть под угрозой – тысячи рабочих мест. Миллиарды налогов и пенсионных отчислений. А значит, и это в первую очередь – миллионы человеческих судеб.

Мне нетрудно понять тех, кто действует по логике русской поговорки «лес рубят – щепки летят». Тех, кто считает «щепками» миллионы людей, трудящихся на предприятиях, которые могут быть закрыты.

Несколько недель назад я услышал от журналиста первый за длительное время конкретный вопрос: как отразится на моей зарплате евроинтеграция? Она повысится или понизиться?

Это очень хороший вопрос. Так его и надо ставить. Я ответил: если ваш олигарх будет терять деньги, ибо у него по политически-экономическим причинам отказываются покупать удобрения, металл или трубы, то ваша зарплата сначала будет заморожена, затем сокращена.

Я вижу, что некоторые журналисты, среди прочих активных граждан, выступают за новый майдан. Т.е. акции на центральной площади Киева, возможно, и других городов, с требованиями продолжения евроинтеграции.

Скажу то, что говорил и в 2004 году всем, кто выходил тогда на майдан. Да, господа, вы имеете право на протест, на публичное заявление своей позиции. Но, господа, одновременно с этим, хотите вы того или нет, ваше право на протест неминуемо означает ответственность за то, чего вы требуете. Ибо права не бывает без ответственности.

За ваше право на протест 2004 года вы понесли ответственность - заплатили пятью годами бездарного правления прежнего руководителя Украины, за то, что, вопреки Библии, создали себе из Виктора Ющенко кумира.

Решили теперь протестовать за евроинтеграцию – давайте. Но никто не наделял вас правом решать судьбу миллионов людей, работающих на предприятиях, которые могут быть закрыты. И вашу судьбу они решать не могут.

Худший сценарий развития для Украины, когда собираются майданы за и против евроинтеграции. Ибо тех, кто может выйти на площади, ибо его завод обанкротится, не меньше, чем поклонников евроинтеграции. Просто люди из «Азовмаша» или Крюковского вагоностроительного еще не осознали, что завтра могут остаться без средств к существованию.

Человеческие судьбы – не щепки. И я не могу назвать людей, которые собираются сейчас протестовать за немедленную евроинтеграцию – патриотами Украины. Ибо патриот нашей страны думает в первую очередь не об эфемерном будущем, а о каждом украинском предприятии и каждой человеческой судьбе, которые могут пострадать из-за того, что кто-то не умерил свои «хотелки», что кто-то мечту воспринимает за реальность.

Что будет дальше – понятно и скучно. Ибо все это уже было. Сначала кое-кто выйдет на площади, и их может быть даже много. Потом этими «кто-то» воспользуются политики. Давайте скажем прямо: их используют политики, так, как в 2004 году это сделали Ющенко и Тимошенко.

Сейчас это будет, вероятно, Виталий Кличко. И дело даже не в нем самом. Дело в людях, которые стоят за Кличко.

Раньше эти люди занимались Ющенко, раскручивали его «отравление», нагнетали истерику вокруг его избрания. Вы забыли это? Значит, у вас проблемы с памятью. Так будьте готовы к тому, что в 2013-м они используют евромайдан, так, как использовали вас в 2004 году.

Но пусть те, кто сейчас ратует за выходы на площади, постоянно помнят о тех, кто на них не выходит. Пока не выходит. Ибо за евромайдан выступают, на нем требуют – те, у кого сейчас есть работа и дальше гарантировано будет работа.

А вот когда на улицы и площади выйдут те, кто понял, что у него работы больше нет, я хочу услышать не то, что еврооптимисты скажут им, а то, что они услышат в ответ.

Вячеслав Пиховшек