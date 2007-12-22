В Запорожской области ребенок упал в 20-метровый сухой колодец
Мальчик находится в шоковом состоянии
В Запорожской области ребенок упал в 20-метровый сухой колодец и остался жив.
Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, ЧП случилось накануне в селе Большая Знаменка Каменко-Днепровского района области.
"Сообщение о том, что 12-летний мальчик упал в колодец, поступило от соседей семьи ребенка в 11-04. На место происшествия в срочном порядке выехала оперативная мобильная группа СГПЧ -34, которая по прибытию на место установила, что мальчик упал в колодец без воды и жив", - сообщили в МЧС.
Один из спасателей обвязавшись веревкой спустился вниз и поднял мальчика на поверхность.
В результате падения ребенок получил сотрясение мозга, резаную рану лба, и ушибы грудной клетки.
"С таким диагнозом мальчика госпитализировали в центральную районную больницу, где сейчас и находится, пребывая в шоковом состоянии и не имея возможности сообщить об обстоятельствах произошедшего. Медики характеризуют его состояние, как стабильное. Обстоятельства и причины случившегося устанавливает опергруппа райотдела милиции", - сообщили в МЧС.