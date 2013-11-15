Компенсирует ли Европейский Союз вполне реальные потери Украины?

25 сентября 2013 года, выступая в Гарвардском клубе Нью-Йорка, Президент Украины Виктор Янукович назвал впечатляющие цифры, в которых конкретизируется создание зоны свободной торговли Украины и Европейского Союза - это увеличение европейского рынка почти на 7%.

Это и есть цена вопроса украинского рынка для производителей ЕС. Но какова цена, которую придется заплатить их украинским коллегам?

Проевропейская риторика последних шести месяцев в основном сводится к тому, что им придется, мягко говоря, «потерпеть».

Один из лучших отечественных специалистов по ЕС, посол Украины Константин Елисеев, ссылаясь на исследования экспертов, заявил 9 января 2013 года: «создание углубленной зоны свободной торговли с ЕС повысит благосостояние Украины на 4,3% в среднесрочной перспективе и на 11,8% в долгосрочной». Что же касается краткосрочной перспективы, то посол цифры не называть: «это будет борьба за экономическое выживание, возможно даже естественный отбор для отдельных сегментов отраслей экономики, но борьба, от которой выиграет гражданин Украины, ее экономика и, наконец, государство».

Веселая картинка получается. Но, я уверен, реалистичная.

Обращаю ваше внимание: это говорит человек, 24 часа в сутки занимающийся евроинтеграцией Украины, никогда не бывший, мягко говоря, фанатом России.

То, что экономику ожидает «встряска» - понятно. То, что после экономической борьбы в этом естественном отборе выживут не все, существующие на рынке – нужно понимать совершенно ясно.

До недавнего времени казалось, что такое понимание присутствует. Но потом развернулись события, которые в нашей стране некоторые назвали «торговой войной». Ибо политика в нашей стране, а особенно рядом с ней, никогда не была и не будет отделена от экономики.

На протяжении прошлой недели пришлось слышать немало едких слов в отношении заявления от 11 ноября 2013 года главы Федерации профсоюзов Украины Юрия Кулика и президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, обратившихся к главе государства в связи «с усложнением производственных связей с партнерами, в частности, в Российской Федерацией. Кинах заявил, что "в связи с приостановлением РФ сертификатов на поставку продукции транспортного машиностроения, - пишет Анатолий Кинах, - останавливаются такие предприятия, как "Азовмаш", Стахановский вагоностроительный завод, "Днепровагонмаш", Крюковский вагоностроительный завод. Аналогичные проблемы возникли на предприятиях кондитерской отрасли".

Я разговаривал со многими предпринимателями. Несмотря на резкую интенсификацию контактов глав Украины и России, события, похоже развиваются по худшему для нашей страны сценарию, не предсказанному теми, чья работа – предусматривать трудности. Общее впечатление от разговоров с теми, кто на себе испытал последний приступ «братской дружбы»: проблемы с Россией прогнозировали, но не ожидали, что они будут ТАКИМИ серьезными. Получается, предполагали, но гнали от себя мысль, что под угрозой окажется такое большое количество предприятий, а значит и рабочих мест?

Впрочем, при таком подходе ничего хорошего украинских промышленников ничего не ожидает вообще. Как заявил в УНИАН 14 ноября 2013 года представитель Украины при Таможенном Союзе Виктор Суслов, там «продолжают разрабатывать и внедрять собственные технические регламенты. И проблема расхождения технических регламентов Украины и ТС начинает обостряться независимо от подписания или неподписания Соглашения об ассоциации - надо очень срочно принимать решения о тех или иных способах гармонизации технических регламентов Украины с техническими регламентами ТС».

Это к сведению тех, кто предполагает продолжать торговать с Россией.

Конечно, неумение предполагать худшие сценарии не свидетельствует ни о чем позитивном. Но нужны ответы на вопросы: нас что, ждут города Юга и Востока Украины с тотальной безработицей?

Второй очень важный вопрос – время. 14 ноября 2013 года Президент Янукович сказал, что переход украинской промышленности на евростандарты требует инвестиций в размере от $100 млрд до $500 млрд. При этом он подчеркнул: «путь Украины лежит через модернизацию, через европейские стандарты, через гармонизацию украинского законодательства, но наиболее для нас важен фактор времени».

Означает ли это необходимость дополнительных переговоров по внедрению в Украине европейских стандартов производства?

Другой важный вопрос – компенсация неизбежных украинских потерь. Потерь госбюджета из-за обнуления таможенных пошлин на европейские товары, нынешнего и, главным образом, будущего состояния торгово-экономических отношений Украины с Россией.

Ситуация предельно сложная, чреватая экономической катастрофой. Если бы отечественная экономика демонстрировала рост – ее бы не стоило опасаться. Но она пятый квартал подряд находится в состоянии рецессии.

Пусть никого не вводит в заблуждение молчание нашей якобы проевропейской оппозиции по поводу грядущих экономических потерь Украины.

Во-первых, со времен до «оранжевой революции» и во время нее лозунгом нынешних наследников Ющенко продолжает оставаться – чем хуже, чем лучше. Они верят, что экономический крах Украины приведет их к власти.

Во-вторых, и это самое важное: под угрозой закрытия предприятия, где трудятся не те, кто голосует за оппозицию. Это не ее электорат, и мне кучу раз приходилось слышать от оппозиционеров циничное: а зачем нам за них переживать, это же не наши избиратели. От одного из представителей так называемого «гражданского общества» на этой недели пришлось выслушать не менее циничное – «проблемы 10 миллионов граждан не должны волновать 30 миллионов, которые хотят в Евросоюз». Не стану утверждать, что так думают все гражданские активисты – хоть и о вступлении Украины в Евросоюз речь не идет и близко.

В-третьих, у оппозиции нет идей, как избежать экономической катастрофы. Ее конкретные предложения по этому поводу – имитация активности, не более того. От Александра Мирного, депутата парламента от «Свободы» довелось слышать 11 ноября 2013 года в «Свободе слова» Андрея Куликова на ICTV, что Украине надо будет обращаться во Всемирную торговую организацию. Надо внятно понимать, что это ничего не даст. У России достаточно интеллектуалов, которые заблокируют украинскую продукцию, не нарушая никаких формальностей.

Полную ясность в этом вопросе 14 ноября 2013 года в интервью УНИАН внес депутат от Партии регионов Валентин Ландик, который контролирует крупнейший производитель бытовой техники «Норд»: «мы не можем ввести в отношении России такие же пошлины, как у них, например, 25% на ту или иную продукцию. Мы же состоим в ВТО: им разрешено применять пошлины, а нам нет. Поэтому вопрос нужно решать. Или мы со своей стороны должны ввести такие же пошлины, или договориться, чтобы не менять нулевые пошлины, которые были между Россией и Украиной и в данной ситуации с Таможенным союзом».

Украина стала полноправным 152-м членом ВТО 16 мая 2008 года. В то время Президентом Украины был Виктор Ющенко.

Договориться с Россией – дело не одного дня. Экономические потери Украины, между тем, будут только нарастать. Поэтому вчера в Брюсселе, на комитете парламентского сотрудничества Украина-ЕС, посол Украины при ЕС Константин Елисеев обратился к ЕС с просьбой о финансовой помощи, которая убедит Киев выполнить требования Европы и подписать Соглашение об ассоциации. Важно, что Елисеева поддержал и политик, к власти не принадлежащий. Петр Порошенко заявил, что Украине нужна «компенсация временных потерь, которые может понести наша страна в переходный период после подписания Соглашения».

Похоже, новые экономические реалии поняли не только в Украине. 12 ноября 2013 года «New York Times» опубликовала статью о том, что «при заключении Соглашения об ассоциации, Украина может оказаться перед таким прессингом России, для преодоления которого предлагаемых Европой средств окажется недостаточно». Прямо говорится: «европейцы должны быть готовыми к тому, чтобы обеспечить Украине аварийные поставки газа и возможно кредита с участием МВФ. Киеву потребуются большие финансовые ресурсы для длительной войны с Россией, чем тот миллиард евро на 7 лет, которые предлагает Евросоюз в рамках Соглашения».

Польше при вступлении в ЕС выдали 110 миллиардов евро. Из них только в первый год членства Польши в ЕС местные фермеры получили из бюджета ЕС в виде прямых дотаций почти 2,5 миллиарда евро от Брюсселя. В случае Украины, сейчас ни о каком членстве в ЕС речь, конечно, не идет, и еще долго не будет идти. Но компенсации все равно нужны.

Несколько политиков на Западе в эти дни заявили о возможном подписании Соглашения Украины с ЕС как о «геополитическом выборе». Но для нашей страны это не вопрос выбора, который Украина сделала, приняв решение стать независимым государством. Это вопрос экономического выживания.

Вячеслав Пиховшек