О дефолте позаботится печатный станок

Как бы не утешала власть, что ситуация в Украине хоть и сложная, но не критическая, шестое чувство подсказывает – действительно не критическая, просто – преддефолтная.

В течение трех лет «регионалы» вели украинцев через покращення к «звездам», применяя откровенный популизм как главный инструмент завоевания всенародной любви. А разве они могли остановиться, когда перед глазами маячит основной лозунг программы партии – улучшить благосостояние украинцев? Его и улучшали – иногда, на 10 гривен – но и они оказались неподъемными для трещащего по швам бюджета.

Ужесточая прессинг предпринимателей, чтобы все миром собрать то на «Евро», то на десятигривенную надбавку к пенсии, представители власти предпочитали не замечать, как уничтожают средний и малый бизнес на корню, а он, в принципе, и является основой экономики. Удерживая в страхе возникновения социального взрыва курс гривни, опустошали золотовалютные резервы НБУ.

В процессе непрекращающегося «покращення» верхи не заметили, как Нацбанк превратился в эмиссионный центр. И сделали вид, что не понимают, что не останавливающийся печатный станок может стать причиной украинского краха.

Причем, в текущей ситуации печатаемые НБУ деньги, де-факто, не попадают на рынок. По данным самих банкиров, которые, понятное дело, не хотят обнародовать свои имена, ситуация выглядит следующим образом: например, у какого-либо банка возник дефицит денег. Банк идет к кредитору последней инстанции – в Нацбанк – и просит о помощи. Регулятор готов ее оказать, но с условием – сначала банк-заемщик должен купить ценные бумаги правительства (облигации), чтобы потом оформить их в качестве залога за желаемый кредит. И только тогда заемщику дают деньги.

Все бы и ничего, но, если рассуждать откровенно, обязательства правительства продать невозможно, потому что никто в них не верит. Таким образом, данная схема работы вылетает банку-заемщику в копеечку: он берет кредит у НБУ под процент, а, чтобы обеспечить залог под этот кредит, еще и покупает на свои деньги (которых и так не хватает) облигации, которые крайне непросто продать.

В такой ситуации, конечно, о потребительском кредитовании, ипотеке и прочих займах для предприятий даже речь не идет. У банков-должников на это попросту нет денег.

Таким образом, растущая денежная масса позволяет правительству решать проблемы дефицита бюджета и почти неограниченно брать в долг у банков, в свою очередь, печатая для них деньги, которые им, банкам, тоже даются в долг. Именно так работающий печатный станок удовлетворяет аппетиты правительства. А правительство и его аппетиты, как известно, продукт политиков. Последние же хотят как можно больше тратить, заигрывая к электорату, повышая тем самым свою популярность.

Однако, такая игра с круговоротом долгов и процентов продолжаться бесконечно не может. А во что она выльется, расписывают международные рейтинговые агентства.

К примеру, S&P, которое понизило рейтинг Украины, подтвердив негативный прогноз.

Аналитики «аудитора» не исключают, что правительству не удастся обеспечить достаточное количество иностранной валюты для своих нужд, из-за чего резервы НБУ продолжат падение. По их мнению, Украина не пойдет на широкомасштабные реформы, что делает маловероятным согласование программы внешнего финансирования – от МВФ.

Как результат, гривне предрекают обвал до 9,5 за доллар. Конечно, пока еще жива надежда на то, что МВФ, а, за ним, и Европа, - дадут Украине столь нужной нам валюты. Но надежда, как известно, - вещь необъективная.

А вот, если говорить объективно – падение рейтингов и рост внутренних долгов – расплата за непоследовательную экономическую политику последних лет, за Евро-2012, масштабные стройки, «засеянные» на прошлогодних выборах округа и прочие праздники популизма в условиях бедственного положения экономики страны.

Нана Черная