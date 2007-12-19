Лобовое столкновение на Московском мосту (фоторепортаж)

Вчерашняя утренняя пробка, которая парализовала движение по Московскому мосту в обоих направлениях и тем самым принесла массовые опоздания на работу, была связана с серьезнейшей аварией.

По предварительным данным, на Московском мосту столкнулись четыре автомобиля. Два из них, "ВАЗ-21099" и "Опель Вектра" столкнулись в лобовую. Три человека из ВАЗа погибли на месте, сообщает Автоцентр.

Фото Магнолії ТВ