Лобовое столкновение на Московском мосту (фоторепортаж)
10:43, 19 декабря 2007Разное
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Три человека погибли на месте
Вчерашняя утренняя пробка, которая парализовала движение по Московскому мосту в обоих направлениях и тем самым принесла массовые опоздания на работу, была связана с серьезнейшей аварией.
По предварительным данным, на Московском мосту столкнулись четыре автомобиля. Два из них, "ВАЗ-21099" и "Опель Вектра" столкнулись в лобовую. Три человека из ВАЗа погибли на месте, сообщает Автоцентр.
Фото Магнолії ТВ
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