Украина на перекрестке новых возможностей

Во второй половине нынешнего года перед Украиной открывается целый веер возможностей на внешнеполитических направлениях с перспективой расширения украинского сотрудничества с ключевыми глобальными игроками. При том, что за основу новых отношений можно взять прагматическую экономику и энергетику. Это позволит максимально уйти от политических спекуляций и строить сотрудничество исключительно на обоюдовыгодном базисе.

Приоритетным партнером, как неоднократно демонстрировалось руководством Украины, выступает Европейский Союз. Подписание Соглашения об ассоциации (СА), частью которого является зона свободной торговли (ЗСТ), позволит провести реальную модернизацию украинского государства, начиная от государственного управления до экономической и энергетической сфер. В своих последних выступлениях Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства ЕС Штефан Фюле акцентировал внимание на увеличении роста ВВП Украины на 6% в год после запуска ЗСТ. Переход на более высокие стандарты выпуска продукции, создание совместных предприятий с европейскими компаниями, трансферт технологий и привлечение новых инвестиций реально позволят Киеву запустить трансформацию Украины на всех уровнях. При этом произойдет и качественное обновление государственной бюрократии, которая вынуждена будет приспосабливаться к европейским стандартам и принципам.

Кроме главной возможности – углубления интеграции с ЕС, одной из важнейших может стать энергетическая революция в Украине при помощи американских и европейских корпораций. Речь идет, в первую очередь, о добычи сланцевого газа компаниями Chevron и Shell, а также добычи глубоководного шельфового газа консорциумом во главе с ExxonMobil. В сухом остатке Украина может получить прирост газовой добычи как минимум на 10 млрд. куб. м. в год через 3-5 лет. Следует отметить, что этот год Украина завершает подписанием СРП и меморандумов о сотрудничестве с лидерами мировых энергетических инноваций и нефтегазовой добычи. Стремительное появление в Украине, которая до этого выступала традиционной энергетической вотчиной России, энергоконцернов RWE (газовый реверс), Shell, Chevron и ExxonMobil означает начало реального изменения энергетического ландшафта страны.

На фоне новых возможностей на западном фронте Украину в любом случае ожидает и новый формат отношений с Россией. На данный момент Кремль поменял тональность и перешел от жесткого прессинга в отношениях к более мягкому конструктивному формату. По стечению обстоятельств, изменения в российском отношении к Киеву произошли после прихода на должность советника президента РФ по вопросам Украины Владислава Суркова. Например, сейчас Москва уже предлагает Киеву развивать проекты совместного зернового пула и космического сотрудничества. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев четко заявил о том, что вопрос о введение визового режима с Украиной даже не стоит. Президент Владимир Путин заявляя, об уважении украинского внешнеполитического выбора, упомянул газовую скидку, которую «Газпром» предоставил на 5 млрд. куб. м. газ компании Ostchem Дмитрия Фирташа для закачки газа в украинские ПХГ. То есть Россия временно изменила тактику отношений с Украиной, не желая далее предоставлять новые аргументы ЕС для усиленной протекции Украины. Ныне Москва переходит к тактике «пряника», что, тем не менее, не меняет сути российской политики относительно Украины.

Кроме, ЕС, США и России у Украины наметился качественный прорыв в отношениях с Китаем. КНР динамично входит в число ведущих украинских экономических партнеров, создавая основы для расширенного торгово-экономического партнерства по целому ряду проектов, начиная с сельского хозяйства и заканчивая инфраструктурными планами строительства линии скоростного поезда между Борисполем и Киевом. Китай на данный момент предлагает украинской власти доступ до своего кредитного ресурса, что критически важно Киеву для удержания экономической стабильности. Пекин в обмен на финансово-экономическую поддержку может создать в Украине еще один плацдарм для своего выхода на рынки стран ЕС. Последние визиты украинского руководства в Поднебесную подтверждают серьезность дальнейшей ставки Киева на развитие глубокого сотрудничества с Китаем.

Не стоит забывать Украине и о таком динамично развивающемся соседе, как Турция, экономика которой входит в мировую топ-20. Нынешний товарооборот на уровне 6 млрд. дол. в год Украина и Турция совместными усилиями могут за 2-3 года довести до 20 млрд. дол. Инструмент традиционен и прост – Зона свободной торговли, переговоры о которой уже полным ходом идут сейчас. Кроме того, Украине уже давно пора интенсифицировать свои отношения с Турцией и учиться у нее мастерству налаживания тесных экономических отношений со всеми партнерами, не разрывая, а расширяя связи.

Поле для выбора внешнеполитических партнеров на данный момент у Украины достаточно широко. Приоритетность европейской интеграции не должна и не может отменять динамическое развитие отношений и с другими ключевыми глобальными игроками. Нынешняя мировая конъюнктура позволяет заложить фундамент построения конкурентоспособной Украины на многие десятки лет и упускать такой шанс будет непростительной ошибкой.

Роман Рукомеда, политический эксперт