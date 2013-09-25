В ожидании интриги в Вильнюсе

События последних недель показали, что от саммита «Восточного партнерства», который пройдет в конце ноября в Вильнюсе, можно ждать неожиданностей. Российские планы в принципе понятны: максимально нивелировать значение мероприятия. Интересно, чем может ответить Европейский Союз?

Отметим дипломатический (вернее, военно-политический) успех России, которая успела буквально в последний момент переориентировать Армению с подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на готовность присоединиться к Таможенному союзу. Дипломатическое давление и поставки российских наступательных вооружений Азербайджану заставили Ереван прислушаться к настоятельным рекомендациям Москвы. У России осталось два месяца, чтобы изменить расписание в Вильнюсе, ведь, к примеру, отказ Украины подписывать Соглашение об ассоциации станет символом краха политики «Восточного партнерства».

Похоже, в Кремле недооценили ситуацию. Российское руководство до сих пор пребывает в плену впечатлений от победоносного ведения «газовых войн» против Украины и Беларуси, трофеем в которых стал «Белтрансгаз», управляющий белорусской газотранспортной системой. Тогда Европейский Союз помалкивал, поскольку ситуация его членов не касалась, а поставки «голубого золота» государствам Старого Света зимой 2009-го были оперативно восстановлены.

Но сегодня ситуация кардинально изменилась во всех отношениях. Реализация «Восточного партнерства» - амбициозный план нынешнего руководства Европейской Комиссии, заинтересованного в следующем году после выборов Европарламента не уйти на пенсию, а пересесть в не менее уютное и сохраняющее политическое влияние кресло. Поэтому направленные против Украины и других бывших республик СССР, являющихся членами «Восточного партнерства», козни в Евросоюзе воспринимаются как вызов со стороны России. Эта дерзость все хуже подкрепляется экономически, поскольку в Европе все более заметным фактором энергетической безопасности становится сланцевый газ. Монополия «Газпрома» серьезно пошатнулась, но в Кремле предпочитают не обращать внимания на меняющиеся реалии, чему свидетельство – торговые санкции против Литвы и Польши, оформленные под претензии Россанэпиднадзора.

Может ли ответить Европейский Союз и насколько симметричным будет его ответ? Признаем, что в Старом Свете многое зависит от позиции ведущих государств – Германии и Франции плюс баланса отношений между старыми и новыми членами Европейского Союза. Но, в данном случае, интрига заключается в том, что ответ может быть не только симметричным, но и болезненным для России. Дело в том, что Беларусь, при всех сложностях отношений ЕС и Александра Лукашенко, также является членом «Восточного партнерства». Да, к саммиту в Вильнюсе в белорусско-европейских отношениях ничего кардинально не изменится, но даже присутствие Лукашенко в литовской столице способно будет довести Кремль до Белого каления.

Гипотетическое сближение Минска и Брюсселя разрушает геополитическую модель восстановления могущества России, ведь Беларусь сегодня является участником Таможенного союза, в котором оказываются возможными и любопытные проявления, подобные «калийному скандалу». Признаем, что модель поведения Александра Лукашенко и раньше предполагала интенсивные колебания между Западом и Востоком, по крайней мере, в тот период, когда его считали более-менее цивилизованным президентом. Если Украина продемонстрирует способность сближаться с ЕС, то Александру Григорьевичу есть над чем задуматься. Выполнить базовые европейские требования – освободить политзаключенных и провести демократические выборы – ему, как представляется, вполне по силам, ведь белорусская оппозиция после многолетней неудачной борьбы с Бацькой представляется разрозненной. И не нужно думать, что с Лукашенко не захотят иметь дело: политическая целесообразность способна сделать из «последнего диктатора Европы» «энергичного лидера».

Для ЕС «новое мышление» в отношениях с Беларусью позволит не только начать работу над балтийско-черноморским пространством сотрудничества, но и серьезно ослабить Россию, лишить ее имперских амбиций. До последнего времени Европейский Союз не ставил перед собой подобных задач, противостояние с Россией было прерогативой США, но ситуация в мире меняется. С одной стороны, можно наполнить реальным смыслом модель Великого княжества Литовского, с другой – подтолкнуть Польшу к активизации влияния в Восточной Европе. Поэтому не исключено, что саммит в Вильнюсе подарит сюрпризы не только Брюсселю, но и Москве.

Евгений МАГДА