Джоди Фостер впервые публично сообщила о том, что она лесбиянка (фото)

04:43, 14 декабря 2007
Разное
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Актриса не собирается комментировать сплетни

44-летняя Джоди Фостер впервые публично сообщила о том, что она лесбиянка. Во время светского приема в Беверли Хиллс актриса, обладательница двух "Оскаров" и мать двоих сыновей поблагодарила за многолетнюю поддержку "мою прекрасную Сидни" - продюсера Сидни Бернард (Cydney Bernard). Как пишет газета The Daily Mail, Бернард и Фостер познакомились на съемках драмы "Sommersby" ("Соммерсби") в 1993 году. С тех пор они живут вместе, вдвоем воспитывают сыновей актрисы.

 

До сих пор Джоди Фостер наотрез отказывалась сообщать прессе какие-либо сведения о своей личной жизни. В частности, тайной остается имя отца детей актрисы: девятилетнего Чарльза Бернарда Фостера и шестилетнего Кита Бернарда Фостера. По слухам, они были зачаты от старого приятеля актрисы по Йельскому университету, открытого гомосексуалиста. Однако Джоди Фостер никогда не комментировала эти сплетни. 

Лента.ру

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