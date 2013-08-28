Должностное лицо облавтодора будут судить за смертельное ДТП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, должностное лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 288 УКУ (нарушение правил, норм и стандартов, которые касаются безопасности дорожного движения, совершенное лицом, ответственным за строительство, реконструкцию, ремонт или содержание автомобильных дорог, если это нарушение повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение, или смерть).

Следователями УМВД Украины на Львовской железной дороги завершается досудебное расследование в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, которое имело место в октябре 2011 года на участке автомобильной дороги Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов. Тогда в результате ДТП два человека погибли еще два получили телесные повреждения.

Как установлено в ходе досудебного расследования, несмотря на то, что филиалом «Львовская ДЭД» в октябре 2011 года получались материалы для проведения аварийного ямочного ремонта, в результате бездеятельности ее должностных лиц, указанная автомобильная дорога соответствующим образом отремонтирована не была. Кроме того, никаких дорожных знаков, которые бы предупреждали участников дорожного движения о таких участках также установлено не было.

Следовательно, в указанном производстве, после проведения большого количества судебных экспертиз следователем по согласованию с процессуальным руководителем прокуратуры, объявлено о подозрении должностному лицу «Львовская ДЭД» ГП «Львовоблавтодор» в совершении вышеупомянутого уголовного правонарушения.