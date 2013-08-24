Автомобиль удержался на краю пропасти, а водитель сорвался вниз

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, в четверг к правоохранителям поступило сообщение от жительницы с. Микуличин о том, что около 17.00 в урочище Полумистый автомобиль марки «УАЗ» столкнулся с деревом.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что в салоне машины находились двое мужчин. 31-летний лесник Карпатского национального природного парка не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом и остановился возле обрыва над рекой Прутец. Не заметив этого, водитель вышел из машины и сорвался вниз. Пассажиру удалось спастись.

По предварительным данным, автомобиль двигался со скоростью 60-80 км/час. Оба участника ДТП накануне употребляли алкогольные напитки.

Начато досудебное расследование.