Дороги на Сорочинскую ярмарку обошлись в 5 млн.

Об этом УНИАН сообщили в Полтавской областной службе автомобильных дорог.

По данным службы, на днях дорожники установили указатели направления с национальной символикой «Казаки» непосредственно на подъездных автодорогах к месту проведения ярмарки.

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Кроме того, на данный период нанесено более 335 км горизонтальной дорожной разметки, заменено 225 дорожных знаков, установлено 328 направляющих сигнальных столбиков, отремонтировано 22 автопавильона, обустроено и убрано 6 площадок для отдыха и стоянки автотранспорта, отремонтировано более 3280 м. кв. покрытия проезжих частей автодорог, механизированным способом скошено более 1420 км обочины автодорог и др.