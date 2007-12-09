11-летний белорус одержал победу на детском “Евровидении” (фото)

11-летний представитель Беларуси Алексей Жигалкович одержал победу на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2007", который прошел 8 декабря в Роттердаме (Голландия).

Жигалкович, выступивший согласно жеребьевке последним и исполнивший композицию "С друзьями", получил 137 баллов, на один балл опередив ансамбль из Армении "Аревик". Третье место у Невены Божович из Сербии (120 баллов), сообщает БелаПАН.

Песню, с которой Алексей выступил, он написал сам. "У меня много хороших верных друзей, которые не бросят меня в беде. Поэтому я решил написать о них песню", - сказал Алексей после своей победы в национальном отборе.

По 12 баллов Жигалкович получил от телезрителей Португалии, Мальты и Литвы, по 10 — от России, Болгарии и Украины, по 8 — от Армении, Сербии, Македонии и Швеции, по 7 — от Румынии и Греции, 5 — от Бельгии, по 4 — от Грузии и Нидерландов, уточняют Белорусские новости.

Также с песней собственного сочинения – “Уроки гламура” - на конкурсе выступила, представляя Украину, и 12-летняя Илона Галицкая из Николаева. С 56 очками она заняла 9-е место.

Детское Евровидение проходит в режиме реального времени, за претендентов голосуют телезрители. По условиям конкурса музыкальную композицию должен написать ребенок и исполнить ее на своем родном языке. Возрастной ценз для участников - от 8 до 15 лет. Исполнение песни должно длиться максимум 2 минуты 45 секунд.

За победу боролись 17 стран:

1 Белоруссия 137 очков

2 Армения 136

3 Сербия 120

4 Грузия 116

5 Македония 111

6 Россия 105

7 Болгария 86

8 Швеция 83

9 Украина 56

10 Румыния 54

11 Голландия 39

12 Мальта 37

13 Литва 33

14 Кипр 29

15 Бельгия 19

16 Португалия 15

17 Греция 14

Фото с сайта junioreurovision