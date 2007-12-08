«Daewoo Lanos» врезался в «Жигули»: водители погибли на месте

7 декабря утром в Полтавской области автомобиль Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем “ВАЗ-2105”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водители автомобилей погибли на месте происшествия, пассажиры получили телесные повреждения и были доставлены в Кобеляцкую больницу. Водитель автомобиля Daewoo Lanos получил удостоверение в июне 2007 года.

В этот же день в Полтавской области водитель микроавтобуса “Мерседес Бенц 310D” допустил занос микроавтобуса и его последующее опрокидывание на встречной полосе, после чего автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения.