«Фольксваген» с четырьмя пассажирками съехал в кювет и перевернулся
10:29, 08 декабря 2007Разное
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ДТП в Тернопольской области
Вчера около полуночи в Тернопольской области возле с.Шибалин Бережанского района, водитель „Фольксвагена” на мокром участке дороги не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и четверо пассажирок авто получили телесные повреждения и госпитализированы в Бережанскую райбольницу.
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