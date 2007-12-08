«Фольксваген» с четырьмя пассажирками съехал в кювет и перевернулся

Вчера около полуночи в Тернопольской области возле с.Шибалин Бережанского района, водитель „Фольксвагена” на мокром участке дороги не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и четверо пассажирок авто получили телесные повреждения и госпитализированы в Бережанскую райбольницу.