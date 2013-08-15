Ученые: чем больше человек пользуется Facebook, тем он несчастнее

Использование соцсети Facebook помогает людям создать ощущение, что они всегда на связи, но не делает их счастливее, установили ученые из США, исследование которых опубликовано в журнале PLOS ONE.

Об этом сообщает РИА Новости. По данным исследователей из университета Мичигана (University of Michigan), чем больше человек проводит времени в социальной сети, тем ниже его удовлетворенность собственной жизнью. Люди не чувствуют себя счастливее, поддерживая сотни виртуальных контактов.

"Казалось бы, Facebook предоставляет бесценную возможность для удовлетворения базовой человеческой потребности в общении. Но вместо того, чтобы повышать удовлетворенность жизнью, это приводит к противоположному результату - снижает ее", - говорит социальный психолог Этан Кросс (Ethan Kross) из Института социальных исследований при университете Мичигана.

В ходе исследования ученые опрашивали 82 совершеннолетних пользователя Facebook, имеющих доступ на свою страницу через смартфон. Пять раз в день в разное время на протяжении двух недель авторы посылали добровольцам сообщения с такими вопросами: "Как ты себя чувствуешь прямо сейчас?", "Насколько ты встревожен сейчас?", "Насколько одиноко ты себя чувствуешь сейчас?", "Как часто ты заходил в свой аккаунт с момента последнего нашего опроса?", "Как часто ты общался напрямую с людьми с момента последнего опроса?".

Авторы попросили участников оценить уровень удовлетворенности жизнью на начало и на конец исследования и обнаружили, что чем больше человек пользовался Facebook , тем ниже было его ощущение благополучия. При этом общение с людьми лицом к лицу или посредством телефона улучшало самочувствие участников эксперимента.

Авторы считают, что их выводы нельзя объяснить только тем, что человек чаще пользуется соцсетью, когда ему плохо или одиноко. "Хотя люди более вероятно будут использовать Facebook, когда они одиноки, одиночество и использование соцсети в нашем исследовании показали свое влияние на самочувствие человека независимо друг от друга", - говорит доктор Кросс.