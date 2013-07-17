Ученые разгадали тайну «гена ожирения»

Гипотеза о том, что ожирение связано с геном, также известным как FTO, существовала, но причины этого были неизвестны.

Исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Investigation, доказывает, что именно из-за действия гена жирная пища выглядит более привлекательно, а уровень грелина - гормона, который вызывает у человека чувство голода, - повышается.

Эксперты считают, что остановить набор веса можно благодаря лекарствам, которые будут контролировать уровень грелина.

Известно, что на ожирение у человека чрезвычайно сильно влияет фактор наследственности. Каждый человек имеет два гена FTO - по одному от каждого из родителей. Каждый из этих генов находится в форме или "высокого риска", или "низкого риска".

Те, у кого оба гена FTO имеют форму "высокого риска" на 70% чаще страдают от ожирения, чем те, у кого оба гена имеют "форму низкого риска".

Однако до недавнего времени никто не мог объяснить, что вызывает эту закономерность.

Группа ученых, которой руководили специалисты из Университетского колледжа Лондона, провела исследование двух групп мужчин.

Все они имели нормальный вес, но члены одной из них имели гены FTO в форме "высокого риска", а второй - низкого.

Оказалось, что в "группе высокого риска" уровень ответственного за чувство голода грелина после еды падал не так сильно, как у представителей другой группы.

Кроме того, сканирование мозга представителей обеих групп показало, что мужчины из "группы высокого риска" считали изображение высококалорийных блюд более привлекательными, чем их коллеги из "группы низкого риска".

"Их мозг настроен на то, чтобы сильнее интересоваться всем, что связано с высококалорийной пищей... Они биологически запрограммированы на то, чтобы есть больше", - прокомментировала результаты профинансированного Rosetrees Trust и Medical Research Council исследования руководитель Центра исследования ожирения Университетского колледжа Рэйчел Беттерхем.

Беттерхем говорит, что понимание влияния генов FTO на шансы развития ожирения может помочь людям, которые от него страдают.

В частности, снизить уровень грелина помогут физические упражнения, например, катание на велосипеде. Кроме того, пригодиться могут многочисленные исследования фармацевтических компаний в области изучения гормонов.

Исследовательница также порекомендовала людям, принадлежащим к "группе высокого риска" есть больше пищи с высоким содержанием белков, которая снижает уровень грелина.

Впрочем, роль мутаций гена FTO не является исключительно отрицательной. Возможно, они спасали наших предков: люди с генами FTO в "форме высокого риска" каждое лето интенсивно набирали вес, и это помогало им пережить голодные зимы.

BBC Украина