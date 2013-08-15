Украинские военные приобщились к проекту “Чудо-птица”

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, участие в этом творческом проекте приняли военнослужащие 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка 8 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

«Сумская “Чудо-птица” ждала своего звездного часа и готовилась к отправке у столицу в нашем полку. Военнослужащие приобщились и к процессу подготовки орнамента и раскрашиванию этой удивительной работы», – рассказал заместитель командира полка по воспитательной работе майор Дмитрий Горб.

По словам мастеров, в основе творения использована глинская народная керамика, украшенная традиционными узорами и цветами, присущими Сумской области. По форме робота напоминает детскую игрушку петушка-свистульку.