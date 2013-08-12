На берегу реки Лужанки нашли человеческий эмбрион

23:06, 12 августа 2013
Разное
1166 0

В Ивано-Франковской области на берегу реки нашли .

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, 11 августа на берегу реки Лужанка, вблизи села Гошей Долинского района, местный житель нашел эмбрион человека. Мужчина сразу же обратился в милицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Найденное тело было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По результатам исследования установлено, что плод ребенка не имеет травматических повреждений и может отвечать 10 неделям беременности.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Принимаются меры по установлению обстоятельств данного происшествия и личности роженицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter