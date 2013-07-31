В Киеве из окон многоэтажек выпали больше 20 детей

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве со ссылкой на начальника отдела уголовной милиции по делам детей Ларису Зуб.

По ее словам, подавляющее большинство таких случаев происходят из-за того, что в тот момент дети находились без присмотра взрослых. Почти половина из них происходит, потому что вес ребенка не выдержала москитная сетка, установленная на окне, добавила Зуб.

Она отметила, что один из таких фатальных случаев произошел в Дарницком районе. С балкона квартиры на 18-м этаже выпал 6-летний мальчик. Он получил смертельные травмы. Данное происшествие случилось в отсутствие дома взрослых. Правоохранители выяснили, что мать погибшего оставила его без присмотра и пошла на рынок. По этому факту милицией начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

В то же время начальник столичного отдела уголовной милиции констатировала, что случались и случаи, когда даже присутствие взрослых дома не предотвратило травмирование детей.

В частности, по ее словам, в Святошинском районе Киева 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже. После проверки милиционеры установили, что ребенок находился дома вместе с отцом. Играя в своей комнате, мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса. В результате этого он упал на землю и ударился головой о канализационный люк. С травмами мальчик был доставлен в больницу. По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины - «Злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или над лицом, в отношении которого установлена опека или забота».

В связи с этим киевские правоохранители в очередной раз призывают родителей внимательно следить за своими детьми и учить их правилам безопасности.