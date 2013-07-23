Поезд насмерть сбил женщину
01:31, 23 июля 2013Разное
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В воскресенье на железнодорожной станции «Полтава - Киевская», скорый поезд №179 сообщением «Киев — Полтава» смертельно травмировал женщину.
Об этом УНИАН сообщили в центре пропаганды областного управления ГСЧС.
По данным управления, женщина пыталась перейти через рельсы и попала под поезд. Тело погибшей направлено в морг Полтавы. Расписание движения поездов не нарушалось.
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