Женщина нашла у себя на огороде старый склад снарядов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, 15 июля у себя на огороде женщина нашла 4 артиллерийских снаряда калибра 76 миллиметров и две минометные мины калибра 82 миллиметра.

Пиротехниками при обследовании места находки взрывоопасных предметов дополнительно выявлено 29 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров, 6 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров, 2 минометные мины калибра 81,4 миллиметра, одну гранату Ф-1, 4 гранаты РГ-42, 20 патронов времен Второй мировой войны. Всего обнаружено 68 взрывоопасных предметов.