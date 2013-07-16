Свободная торговля от Лиссабона до Владивостока?

Мир движется к новой волне глобализации через торговлю. Время создания зон свободной торговли охватило основных глобальных игроков и уже США и ЕС начали сложные переговоры о трансатлантической ЗСТ. Украина также имеет шансы создать зону свободной торговли с Евросоюзом, активно интегрируясь в мировую экономику.

Отдельным моментом в процессе торговой интеграции отдельных регионов может стать проект ЗСТ между Европой и Россией. Предпосылки для этого есть вопреки нынешнему охлаждению отношений между Москвой и Брюсселем.

Как всегда, основным европейским экономическим и политическим партнером России выступает Германия. Немецкие деловые круги ныне весьма обеспокоены ухудшением двусторонних отношений и рассматривают различные стратегии по возможному восстановлению глубины сотрудничества. Влиятельная немецкая организация, объединяющая компании, работающие на рынках стран СНГ и восточной Европы, - Восточный комитет немецкой экономики, - обратилось к правительству Ангелы Меркель с просьбой восстановить тесную связь с Россией. Свою позицию Восточный комитет подкрепил мнением большинства представителей немецких компаний (54%), работающих с РФ, утверждающих об ухудшении торговых отношений. Цена вопроса проста – ежегодная выручка на уровне 200 млрд. евро и 220 тысяч рабочих мест в восточной Европе и России на немецких предприятиях.

Понимая предвыборную восприимчивость нынешнего кабинета Меркель к новым внешнеполитическим инициативам на восточном направлении, Восточный комитет пытается начертить новые векторы для отношений с Москвой. Их костяк составляют 5 требований. Первые два – это отмена визового режима и развитие модернизационного партнерства. Хотя с визами ситуация для России остается сложной на ближайшую перспективу, особенно на фоне введение в действие некоторыми странами ЕС «списка Магнитского», совместные проекты в сфере модернизации в разной степени будут развиваться, учитывая востребованность немецкого опыта и технологий в разных сферах жизни России. Еще двумя требованиями Восточного комитета стали содействие развитию российского среднего бизнеса и улучшение транспортной инфраструктуры во всей Восточной Европе.

Самым интересным стало требование Восточного комитета форсировать немецким правительством проекта создания зоны свободной торговли между ЕС и Таможенным Союзом. В перспективе ближайших 3-5 лет следует ожидать создание самой большой ЗСТ в мире между Европой и США. Высокие шансы на успех о создания ЗСТ с ЕС у Украины и других стран Восточного партнерства. На этом фоне жесткая оборона стран Таможенного союза и развязывание взаимных торговых войн может закрепить новые разделительные линии в Европе, которые будут способствовать длительному удержанию призрака кризиса в странах ЕС. При этом и российское правительство намекает на рецессию и сокращение части бюджетных программ.

На этом фоне большому бизнесу с обеих сторон необходимо спокойствие и даже более, - снятие любых торговых барьеров. Зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока позволит сполна это осуществить. Это новый геополитический и экономический проект, который может реализовать Владимир Путин во время своей третьей президентской каденции, и войти в истории как новый реформатор, интегрировавший Россию в европейское и атлантическое пространство.

Такой вариант будет весьма удобен и для США, и для Европы. Запад получит Россию в качестве союзника для замедления процесса глобальной децентрализации и углубления хаоса в отдельных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке и Средней Азии. Россия сможет попытаться сдерживать необдуманные попытки Запада переформатировать Ближний Восток и центр Евразии под свои стандарты путем новых революций либо прямых военных вторжений. Кроме того, Россия сможет попытаться сыграть роль объединяющего звена Запада и Востока, о которой мечтали многие российские мыслители 19 и 20 столетий. Новый мировой баланс сил, основанный на общих интересах ключевых игроков относительно преодоления нынешнего кризиса и перехода к новым экономическим моделям и технологическому укладу, сможет стать частичным или полным решением проблемы многополярного мира и нового мирового порядка в 21 столетии.

Для Украины крайне важно осознать, что она в любом случае интегрируется в создаваемые зоны свободной торговли между Европой и Евразией. Вопрос, - в какой ипостаси и на чьей стороне. Для украинской власти крайне желательно попытаться смоделировать события хотя бы на несколько шагов вперед за рамки возможного подписания соглашения об Ассоциации с ЕС. Например, просчитать, как повлияет на экономику Украины ЗСТ между ЕС и США. Не лишним будет своевременно подготовиться к новым вызовам, которые породит эта ситуация, и возможностям для нашей страны, которые она откроет. Кроме того, важно понять, что ЗСТ между Россией и Европой – лишь вопрос времени. Соответственно, соглашение об Ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом не изолирует Украину от соседей по СНГ. В целом, хотя немецкий Восточный комитет и выражает позицию деловых кругов страны, его рекомендации не носят обязательный характер. Но общие тенденции на объединение экономического пространства от Лиссабона до Владивостока будут иметь место в любом случае, и Украине желательно заранее определить свою роль в них.

Роман Рукомеда, политический эксперт