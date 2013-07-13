От удара молнии сгорели два автомобиля

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного управления ГСЧС, автомобили стояли в помещении бывшей животноводческой фермы.

Спасатели полностью ликвидировали пожар за 30 минут, но автотранспорт спасти не удалось. В результате пожара огнем также уничтожена крыша и перекрытия хозяйственной постройки.

Причину пожара и размер ущерба теперь устанавливает следственно-оперативная группа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВД, причиной уничтожения двух автомобилей может быть удар молнии, в результате которого и возник пожар.