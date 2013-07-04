В сафари-парке в Крыму тигр укусил посетителя

В Крыму тигр - питомец сафари-парка "Тайган" в Белогорском районе - укусил за палец посетителя, который сунул руку к хищнику, сидевшему за ограждением, сообщает издание "Кафа" со ссылкой на очевидцев.

"Мужчина просунул руку через ограждение, пытаясь прикоснуться к животному. Тигр отреагировал мгновенно. Пострадавшего увезла карета "скорой помощи", - пишет "Кафа".

Директор парка Олег Зубков сообщил изданию "Аргументы недели - Крым", что акт о нарушении техники безопасности не составлялся: пострадавший сразу попросил вызвать "скорую". "Он сам знает, где нарушил правила безопасности, куда он сунул палец", - сказал Зубков, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Как сообщал УНИАН, сафари-парк открылся весной 2012 года. Там живут около 60 львов и сотни других животных, в том числе тигры, жирафы.