Водолазы нашли труп в шахтном отстойнике

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Луганской области, утром во вторник из шахтного отстойника специалистами водолазно-спасательной станции было поднято тело 34-летнего местного жителя. Его в последний раз видели на берегу водоема 1 июля.

Отстойник имеет глубину от 5 до 8 метров, используется для технических нужд и не пригоден к купанию.