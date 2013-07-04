Водолазы нашли труп в шахтном отстойнике
01:59, 04 июля 2013Разное
1038
В Антраците Луганской области в шахтном отстойнике-водоеме найдено тело 34-летнего мужчины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Луганской области, утром во вторник из шахтного отстойника специалистами водолазно-спасательной станции было поднято тело 34-летнего местного жителя. Его в последний раз видели на берегу водоема 1 июля.
Отстойник имеет глубину от 5 до 8 метров, используется для технических нужд и не пригоден к купанию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter