14-летний подросток получил тяжелые травмы при взрыве

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, 14-летний подросток госпитализирован в областную детскую больницу и срочно прооперирован.

Тяжелые травмы он получил в результате взрыва неизвестного предмета – у подростка разбиты фаланги двух пальцев, он получил повреждения грудной и брюшной полости. В больницу мальчик поступил с обширной взрывной травмой, в тяжелом состоянии травматического шока. В настоящее время его состояние стабильное.

После поступления сообщения из больницы работники милиции оперативно начали проверку обстоятельств травмирования подростка.

Выяснили, что у подростка в руках взорвался неизвестный предмет. На месте происшествия в районе гаражного кооператива по ул. Келецкой в Виннице работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, которые тщательно обследовали территорию и изъяли остатки предмета после взрыва, среди которых остатки мобильного телефона и провода.

В настоящее время вещественные доказательства находятся на экспертизе, которая выяснит, что взорвалось в руках мальчика.

По словам начальника Винницкого городского отдела милиции Юрия Куцего, по факту получения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство в соответствии с ч.1 ст.121 УК Украины. Расследование продолжается.