Скутерист подрезал "мерседес": есть пострадавшие

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, ДТП произошло в поселке Товсте Залещикского района.

Установлено, что водитель скутера, совершая левый поворот, не заметил, что позади на большой скорости движется автомобиль «Мерседес».

В результате маневра скутериста, водитель легкового автомобиля допустил столкновение, после чего мотоциклиста отбросило на стену ближайшего дома, а «Мерседес» перевернулся и покатился по тротуару, травмировав при этом пешеходов.

В результате ДТП самые тяжелые повреждения получил пассажир иномарки – 4-летний мальчик с открытой черепно-мозговой травмой в коматозном состоянии доставлен в областную больницу.

Остальных участников ДТП с повреждениями разной степени тяжести доставили в районные больницы.

Все детали аварии выясняют следователи. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).