Политическое поглощение «Батьківщиной» яценюковского «Фронта змін»: проблемы только начинаются

Сайт бывшей партии Арсения Яценюка «Фронт змін» ныне открывается таким текстом: «Задля формування найпотужнішої демократичної партії, метою якої є відновлення демократії та справедливості в Україні, 14 червня 2013 року з’їзд політичної партії «Фронт Змін» одностайно ухвалив рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту Змін» до ВО «Батьківщина».

Это решение стоит прочитать внимательно. Рядом с фотографией Яценюка (бритого, а не со щетиной, как ныне, по решению американских политтехнологов из «AKPD Message and Media»), находим: «следующий этап после съезда – работа с областными организациями: «мы будем формировать руководящие органы на местах».

Что это означает?

Что противостояние Николая Мартыненко, «кадровика» Яценюка и Ярослава Федорчука, «кадровика» Тимошенко, вступило в новую фазу. Задача первого – захват региональных организаций «Батьківщины» для своих людей. Задача второго – сохранение кадрового резерва для Тимошенко. По имеющейся информации, Тимошенко в письме к съезду «Батьківщины» передала изменения в устав партии, согласно которым региональных руководителей должна менять только она.

Ситуация доказывает, сколь мало общего имеют нынешние проблемы «Батьківщины» с демократией, «задля» которой это все, якобы, делается.

В чем состоит внутрипартийная демократия в любой стране? Сначала должна была состояться внутренняя партийная дискуссия - в каждой организации, районной и областной, затем выборы достойнейших кандидатов. В тоталитарной, лидерской партии – все, разумеется проще. «Война» пойдет вокруг тех, на кого укажут Мартыненко и Федорчук.

Со времени съездов двух оппозиционных партий прошла уже неделя, но я пока не увидел главного, что там решили: информации о том, что в Министерство юстиции Украины Яценюк сдал документы по ликвидации «Фронта змін».

Означает ли это, что Арсений будет с этим тянуть до последнего? Шантажировать «Батьківщину» реанимацией «Фронта», до переизбрания последнего регионального руководителя?

Не исключено.

Во-первых, ветераны «Батьківщины» без боя сдаваться не будут.

Например, 18 июня 2013 года появилось заявление руководителя черновицкой областной организации «Фронта» Ивана Мунтяна: «объединение с "Фронтом змін" не изменит ситуацию в областной организации "Батьківщины". Организационно все останется так, как было прежде. Офисы "Батьківщины" в Черновцах останутся там же, руководители тоже не изменятся».

Это самоуверенное заявление Мунтяна или заявка на будущий конфликт?

Во-вторых, ветераны «Фронта змін» тоже хотят обеспеченного партийного будущего.

20 июня 2013 года появилось заявление руководителя винницкой областной организации «Фронта» Сергея Кудлаенко: «большинство депутатов местных советов не планируют входить в «Батьківщину» и в дальнейшем будут представлять «Фронт змін» в Винницкой области.

В тот же день на областной партконференции «Фронта» руководитель областной молодежки Виталий Мартынов заявил: «нам не сказали, на каких принципах это вступление, я не хочу вступать куда-то без обсуждения. Я против вступления стадом в «Батьківщину». Давайте не будем обманывать самих себя и людей. «Батьківщина» говорит, что их кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Давайте не будет обманывать. Тимошенко не может баллотироваться».

Как видим, не все во «Фронте» готовы стать «тушками» «Батьківщины».

Против амбиций Яценюка – вся история украинских партийных поглощений.

Правые в Украине не могут, не умеют, не хотят объединяться. Ни при каких обстоятельствах.

История знает примеры успешных правых блоков. Таким, например, была «Наша Украина» образца 2002 года, блок, который включал в себя Народный Рух, Украинскую народную партию, партию «Вперед, Украина!", Конгресс украинских националистов, Либеральную партию, Христианско-демократический союз, Республиканскую христианскую партию, партию «Реформы и порядок».

Все попытки «сколотить» из правых одну партию увенчались провалом. Невхождение в «Батьківщину» партий Вячеслава Кириленко «За Україну», Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» - это подтверждение правила украинской политики, согласно которому правые всегда будут страдать синдромом гетьманщины. Каждый сам себе начальник, пусть и маленький.

Но дело не только в том, чтобы вокруг «Батьківщины» объединились и «маленькие», типа Кириленко и Гриценко, и «совсем маленькие», типа Украинской народной партии Юрия Костенко. Нет никаких отличий между «Батьківщиной» и «Ударом», между Кличко и Тимошенко. Кроме одного: конкуренции между ними. А идеологии нет у обеих политических сил.

Идеология есть у «Свободы» - национализм. Он действительно не монтируется с «Батьківщиной» и «Ударом».

Когда-то Отто фон Бисмарк кровью и мечом объединил все 38 немецких княжеств. Нечто подобное ожидает и украинских правых, только не при Тимошенко и не при Яценюке.

Правые могли бы научиться, как объединяться – у своего идеологического оппонента, Партии регионов.

1999 год. Партия регионов, в то время - Партия регионального возрождения, объединилась еще с тремя партиями, в частности Партией труда и Либеральной партией.

2002 год. Партия регионов участвовала в выборах в составе блока «За единую Украину».

2005 год. В состав Партии регионов вливается партия «Новая демократия» Евгения Кушнарева.

2007 год. В Партию регионов влилась «Трудовая Украина».

2012 год. В Партию регионов влилась «Сильная Украина».

Кроме этого, осуществлялась стратегия привлечения к Партии наиболее сильных политиков, вхождения их в ПР на постоянной основе. Например, в 2007 году Партия промышленников и предпринимателей Украины делегировала в предвыборный список Партии регионов Анатолия Кинаха.

Безусловно, вся эта история неотделима от лидерских качеств Виктора Януковича, который длительное время руководил Партией регионов, наверняка не утратил рычагов влияния на нее как почетный лидер партии.

При этом будет вполне объективно признать, что по волевым качествам он как партийный лидер намного сильнее, чем Тимошенко, или, тем более, Яценюк.

Тимошенко была на свободе, была премьером – и что, смогла она добиться вступления всех своих конкурентов в «Батьківщину»?

Яценюк? Если бы он добился вступления людей Тимошенко во «Фронт змін», то это бы была его победа?

А пока все идет к тому, что он останется в «Батьківщине» на птичьих правах. Свою партию потеряет, и своих людей в структуру Тимошенко не проведет.

Будет работать Фунтом, пока на свободу не выйдет Тимошенко и не скажет ему: спасибо и пока.

Вячеслав Пиховшек