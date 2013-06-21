Южный мост на выходные частично перекроют

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, с 22.00 21 июня до 6.00 24 июня специалисты “Киевавтодора” будут выполнять работы по ремонту деформационного шва (выравнивающего прибора) на эстакаде Южного мостового перехода через реку Днепр. В связи с этим движение автотранспорта (по верхней стороне) с проспекта Миколы Бажана в направлении Надднепрянского шоссе, по первой и второй полосам будет частично ограничено.

Кроме того, в Печерском районе, согласно распоряжению КГГА, с июня по ноябрь 2013 года будет продолжаться капитальный ремонт Парковой дороги и Петровской аллеи. В связи с этим частично ограничено движение транспорта.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.