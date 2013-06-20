Депутаты просят Януковича вернуть ЛАЗ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, соответствующее обращение было принято на сессии областного совета 18 июня.

На сессии депутаты рассмотрели обращение общественного совета ветеранов Львовского автобусного завода относительно ситуации, сложившейся на предприятии. Учитывая вывод депутатской профильной постоянной комиссии по этому вопросу, Львовский облсовет принял решение обратиться к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Генеральному прокурору Украины, в Кабинет Министров Украины, Фонд государственного имущества Украины с требованием о возвращении Львовского автобусного завода в государственную собственность.

В тексте обращения областных депутатов говорится о том, что приватизация ЛАЗа в 2001 году проходила с нарушениями действующего законодательства.

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Как отмечено в обращении, ФГИУ 15 октября 2001 года провел приватизацию ЛАЗа и продал 70,41% пакета акций украинско-российскому совместному научно-производственному предприятию - обществу с ограниченной ответственностью «Сил-Авто» (оригинальное название) за 5,5 млн дол. В то же время бывшее руководители ОАО «ЛАЗ», члены общественного совета ветеранов ЛАЗа заявляют, что стоимость предприятия на время приватизации составляла почти 600 млн дол., кроме того, на складах завода запасы металла, комплектации разных агрегатов и метизов было на 48 млн дол.

“Деснянский районный суд Киева 29 ноября 2001 года отменил протокол рабочей комиссии ФГИУ и признал своим постановлением конкурс-продажу 70,41 % пакета акций ОАО «ЛАЗ» недействительным. Высший хозяйственный суд Украины 20 января 2004 года подтвердил незаконность приватизации ЛАЗа. Было решение Киевского хозяйственного суда о возвращении акций Фонду государственного имущества Украины. Акционеры и члены общественного совета ветеранов ЛАЗ о решении суда узнали лишь в июне 2009 года”, - говорится в обращении депутатов.

Также депутаты в своем обращении отмечают то, что „во исполнение указаний Генпрокуратуры Украины запрещено отчуждать объект преступных действий – имущество ОАО «ЛАЗ» в размере 70,41 % уставного фонда и контрольный пакет акций предприятия (40928241 шт.), который приобретен в 2001 году украинско-российским совместным научно-производственным предприятием - обществом с ограниченной ответственностью «Сил-Авто», а следователем приобщено это имущество в качестве вещественного доказательства к уголовному делу.

По этому делу депутаты видят коррупционные действия, поскольку завод до сих пор находится у незаконного владельца, который довел предприятие до банкротства, вывозит оборудование, комплектующее и инструменты на металлолом, в то время как действует арест на имущество предприятия, наложенный Генпрокуратурой.

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Депутаты считают, что завод следует восстановить, он может выпускать не только автобусы. Трудовой коллектив и 76 тысяч акционеров, которые владеют 11 миллионами акций, просят облсовет о помощи в исполнении решений судов относительно возвращения предприятия в государственную собственность.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля аналогичное обращение приняли на сессии депутаты Львовского городского совета.

12 марта председатель наблюдательного совета «Сити Транспорт Групп», которая является управляющей компанией «ЛАЗ», Игорь Чуркин обвинил городскую власть Львова в нежелании погасить долги перед предприятием в размере 25 млн грн за 30 автобусов, поставленных городу к Еврочемпионату в 2012 году.

Он отметил, что все возможные меры, необходимые для возвращения задолженности, было приняты, в частности были выиграны все суды и открыто исполнительное производству по этому вопросу.

А в целом, по словам руководства «ЛАЗ», местная власть должна предприятию 170 млн грн.

14 марта в департаменте экономической политики Львовского городского совета сообщили УНИАН, что задолженность перед ООО «Львовские автобусные заводы» за поставленные автобусы на данное время составляет 14 млн 853 тыс. 461,00 грн.

Кроме того долг завода перед городом составляет 6 млн 454 тыс. 392,49 грн. Эту сумму составляют долги за плату за землю, долги перед „Львовводоканалом” и „Львовтеплоэнерго”.

В горсовете также заявили, что не могут выплатить долг за автобусы к Евро-2012 из-за того, что АО «Ощадбанк» остановил выплату траншей по кредиту Львовскому горсовету. Причиной этого послужила необоснованная позиция АО «Ощадбанк» относительно рассмотрения поданных городским советом документов для получения кредита.

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Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов разных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов за год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.