Аэропорт "Борисполь" заявляет об опасности пожаров на свалках

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

"Особую опасность могут нести пожары на территории свалок, расположенных в непосредственной близости к аэродрому, что нарушает нормы Воздушного кодекса Украины и создает задымления на аэродроме", - сообщает пресс-служба.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме, полностью обеспечивая безопасность полетов и меры противопожарной безопасности. Однако из-за вероятности возгорания свалок вблизи аэродрома соответствующие службы работают в усиленном режиме.

В пресс-службе отметили, что "Борисполь" делает все возможное для ликвидации свалок вблизи аэродрома в целях обеспечения безопасности полетов.

"Аэропорт осуществляет все законные действия, направленные на выполнение требований законодательства, предусматривающих отсутствие свалок в радиусе 15 км вокруг аэродрома для обеспечения безопасности полетов", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в пресс-службе аэропорта сообщили об участии государственного предприятия международного аэропорта "Борисполь" в судебном процессе по иску Бориспольской межрайонной прокуратуры Киевской области о прекращении работы полигона твердых бытовых отходов ООО «Эко-Сервис», который расположен на расстоянии около 2-х км от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

"Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил требования прокуратуры и аэропорта своим решением от 20 марта 2013. В связи с тем, что ООО «Эко-Сервис» подало апелляцию, решение не вступило в законную силу. Рассмотрение дела в порядке апелляции не назначено", - пояснили в пресс-службе.