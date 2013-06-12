В «Борисполе» таможенники конфисковали 15 обезьян

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, во время таможенного оформления рейса Бейрут-Киев в зале официальных делегаций гражданин Сирии, который имеет вид на постоянное жительство в Украине, предоставил к таможенному оформлению информацию о декларировании 15 обезьян разных пород. Обезьян сириец перевозил в ящиках для перевозки мелких животных, которые находились в двух дорожных чемоданах.

Однако из-за отсутствия у пассажира разрешения СИТЕС на ввоз (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой уничтожения), был составлен Акт экологического контроля груза Государственной экологической инспекции в Киевской области.

Кроме того, Бориспольским пограничным пунктом госветконтроля согласно п. 8 Порядка пропуска грузов, подконтрольных службе государственной медицины, через государственную границу Украины, животные были задержаны и размещены на складе ГП МА «Борисполь» согласно Акту Государственного ветеринарного контроля на государственной границе и транспорте.

Решается вопрос о передаче животных на дальнейшее хранение в Бориспольское ветеринарное заведение.