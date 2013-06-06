Ученые придумают как проверить бензин на АЗС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в среду сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы сейчас с профильным институтом МАСМА (МАСМА, Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности) разрабатываем программу тестирования топлива на автозаправочных комплексах. Я рассчитываю, что в ближайшее время эта программа даст свои плоды для того, чтобы мы действительно уже смогли обсчитать, какой объем Евро-2, Евро-3 реализуется в нашей стране. Но я уверен, что это меньше 20%», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству до конца марта 2013 года утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.