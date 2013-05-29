В Тернополе из церкви похитили перстень, который помогал девушкам выйти замуж

Об этом сообщает сайт «Поместная церковь».

Отмечается, что икону и шкатулку с частицей мощей Великомученицы Варвары привезли в Тернополь в 2005 году. С тех пор в церкви каждый верующий может помолиться возле иконы Святой великомученицы Варвары и попросить всех благ.

Как объяснил отец Игорь Прийдун, Великомученицу Варвару считают покровительницей девушек. «Поэтому девушки молятся ей, вымаливают хорошей судьбы. В нашем храме, рядом с иконой, вывешена молитва. А также есть перстень, который девушки «примеряют» на палец и выпрашивают счастливого будущего супружеской жизни, - сказал священник. - И хотя не известно, показалось ли кому-то маловато «заложить перстень» во время молитвы в церкви, или просто кто-то обманулся ценностью материала, однако на время нашего общения перстня на месте не оказалось». Его, допустил священник, похитили. При этом священнослужитель добавил, что такое случалось и раньше.

«Ничего страшного, положим другой, - сказал он. - Просто не все люди с верой в храм приходят».

Как известно, мощи Великомученицы Варвары до Крещения Киевской Руси сохранялись в Греции. После крещения Руси князем Владимиром, его правнук Михаил Святополк женился на дочери греческого царя – Варваре. Отбывая за своим мужем в Киев, она повезла с собой и мощи Святой Варвары. В настоящее время они находятся в Свято-Владимирском соборе Киева.