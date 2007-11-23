На шахте в Луганской области погибли двое руководителей
15:09, 23 ноября 2007Разное
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Причины и обстоятельства расследуются
На шахтоучастке "Южный" в Луганской области погибли двое руководящих работников.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, вчера в 11.41 в нерабочий непроветриваемый конвейерный уклон с горизонта 150 метров на горизонт 220 метров вошли директор шахтоучастка и начальник участка вентиляции и техники безопасности. Вскоре оба потеряли сознание. Прибывшие на шахту горноспасатели в 13.00 извлекли тела пострадавших уже без признаков жизни и выдали на поверхность.
Причины и обстоятельства гибели руководящих работников шахты расследуются.
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