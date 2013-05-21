Украинским водителям советуют избегать транзита через Румынию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на Посольство Украины в Румынии.

Согласно сообщению, акция протеста вызвана требованиями румынских перевозчиков изменить некоторые положения действующего законодательства, и продлится, по предварительным прогнозам, около двух недель.

При этом предполагается, что румынские перевозчики полностью остановят свою деятельность и будут блокировать въезд любых грузовиков в крупные города по всей территории Румынии.

Вместе с тем, румынские перевозчики в лице Национальной дорожной конфедерации предупредили о начале акций протеста заранее.