18 мая и оппозиция: они орали за Родину

Если слушать нашу оппозицию (что крайне вредно, особенно – для пищеварения), 18 мая в стране должно произойти чудо. Некий мифический «народ рабов» на многотысячном митинге в Киеве должен подняться против своих «угнетателей» в виде власти. И, мужественно сбросив цепи, выбрать себе новых – но уже из рядов оппозиционеров. Естественно, по закону жанра, новые «хозяева» - добрые, щедрые и справедливые. Поэтому, «рабы» - просто мечтают о них. Впрочем, сами «революционеры» толком и не знают, что с этим самым народом делать, коль вдруг исполнятся их самые заветные мечты. Да и мнение «рабов» никто не спрашивает. Их удел – быть пушечным мясом в войне старых и новых «хозяев».

Ну, а если серьезно, 18 мая станет главным тестом поддержки оппозиции среди населения после прошедших парламентских выборов. А также – отчетом оппозиции о проделанной работе и оглашением четкого стратегического плана на будущее.

Благо, оппозиционеры неплохо отдохнули для активизации своей борьбы. Прямо, как великий Ленин завещал, попивая пиво в Германии и Швейцарии, когда его соратники сидели по тюрьмам в царской России. К примеру, «вождь» Яценюк позагорал на дорогом израильском курорте, попасть на который среднестатистический украинец может, проработав примерно полжизни на свою копеечную зарплату. Но, как говорится, «вожди» должны хорошо отдыхать – это же на благо самого народа. Ну, вы понимаете.

Объективно говоря, перед 18 мая оппозиции особенно похвастаться нечем. Страна наблюдала одни провалы. К ним можно отнести и деятельность оппозиции в Раде, где она активно пополняла и пополняет ряды «тушек» и не может отстоять интересы своих избирателей. И малочисленные региональные акции с каким-то издевательским названием «Вставай, Украина!», собирающие в большей части «майданарбатеров» и партийных активистов. И скандальный митинг возле Верховной Рады, где оппозиция породила передовую технологию «снежных террористов», воюющих с женщинами-депутатами.

Не забываем, как оппозиционеры мастерски несколько раз провалили отмену пенсионной реформы. Хотя сами «революционеры», с пеной у рта, уверяют: мол, вся их деятельность способствует «борьбе с режимом» и вызывает одобрение широких масс трудящихся.

Правда, вот только на практике оппозиционеры отнюдь не горят желанием приближаться к этому самому народу, за интересы коего рвут на пузе дорогостоящие рубашки и грызут галстуки от Армани. Хотя так много обещалось со слезами, текущими из честных глаз, перед выборами.

Сначала под сукно сами же спрятали оппозиционные законопроекты об отмене депутатских льгот и уменьшении финансирования Рады. Ну, а 15 мая вообще перестали стесняться своих избирателей и провалили голосование за отмену депутатской неприкосновенности.

Как же именно оппозиция «борется с режимом» мы могли наблюдать во время голосования за отставку одного из главных представителей «злочинной влады» премьера Азарова. Когда Яценюк дал команду части своих депутатов не появиться в сессионном зале. А потом – имитировал наказание за неповиновение под видом «выговора». Думается, Мартыненко, один из спонсоров Арсения Петровича, который не был в зале, теперь вообще спать от страха не будет.

А вот у Кличко не просто депутаты не пришли, но и сам лидер «Удара» умудрился отсутствовать. И, спустя пару недель, он смог лишь неубедительно и косноязычно мямлить о неких таинственных семейных обстоятельствах, которые ему помешали почтить присутствием столь важное голосование. Хотя, поговаривают, он в это время раздавал «пивные» премии в Германии. Но это, конечно же, клевета.

Любопытно, что, не желая быть обвиненной в провале евроинтеграции, оппозиция нынче дружно голосует с властью за необходимые законы. Могут же, когда захотят, сотрудничать с «тиранией» Януковича.

В общем, к 18 мая оппозиция подошла с таким набором «успехов», что украинцы просто обязаны выйти за них на улицу и лечь костьми. Или просто постоять с партийными флагами – гривен так за 100.

Понимая грядущий провал акции, оппозиция заранее запустила несколько технологий. Первая – активно рассказывать украинцам, что они должны выйти на митинг 18 мая не ради оппозиции, а за себя. Ну, чтобы потом пояснять: мол, народец апатичный во всем виноват. Вторая – кричать о том, что людей запугивают, избивают, не пускают в Киев. Видимо, на Западной Украине, где у оппозиции развязаны руки, украинцев тоже активно запугивали, но уже свои. Учитывая численность митингов.

Но это все – отговорки и «шутки юмора». Оппозицию давно никто серьезно не воспринимает. Даже их избиратели.

Более важным представляется несколько мессиджей, которые оставшиеся и потенциальные сторонники оппозиции хотят услышать 18 мая. Чтобы поверить, что Яценюк, Кличко и Тягнибок – это не «подсадные утки» Партии регионов, призванные имитировать оппозицию, пока Тимошенко сидит в тюрьме. Между прочим, на этой конкретике настаивает и Луценко, считающийся оппозиционным моральным авторитетом.

Первое – кто станет единым кандидатов в мэры Киева от оппозиции и какие основные пункты его программы?

Второе – кто станет единым кандидатов в президенты в 2015 году и какие функции будут выполнять при этом остальные лидеры оппозиции?

Третье – какие реальные шаги оппозиция собирается предпринимать для выполнения своих предвыборных обещаний и защиты интересов избирателей?

Четвертое – кто понесет ответственность за «тушек» в рядах оппозиции и постоянное подыгрывание власти?

Кстати, ходят слухи, что Яценюк собрался монополизировать нишу единого кандидата в президенты собой загорелым. То есть – любимым. И даже намерен об этом публично объявить 18 мая – шокировав оппозиционных партнеров. Это стало бы одним из самых главных стратегических провалов Яценюка, поскольку развяжет руки его оппозиционным конкурентам. Ну, и власти, естественно.

Думается, как всегда, четких ответов от оппозиции мы не услышим. Вместо этого понаблюдаем истерические крики о «злочинной владе», угрозы импичмента Януковичу, которые останутся только словами. Обещание стоять до последнего за интересы народа. Посмеемся, когда оппозиция и власть, как истинные мужские особи, будут меряться длиной колонн своих «майданарбайтеров» в центре столицы. На том и разойдутся. А простой народ останется со своими проблемами. Ибо, политики и украинцы – это разные миры, которые редко пересекаются в реальной жизни. Ну, разве что, –перед выборами…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»