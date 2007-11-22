Новая Audi S4 получит 330-сильный мотор с двумя турбинами (фото)

Audi планирует оснащать "заряженную" модификацию нового седана Audi A4 – S4 – 330-сильным трехлитровым бензиновым двигателем с двумя турбинами и системой непосредственного впрыска топлива FSI. Об этом сообщает сетевое издание Audi World со ссылкой на собственные источники внутри немецкой компании.

Ранее сообщалось, что новый мотор станет агрегатироваться с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. По информации Audi World, с нуля до 92 километров в час Audi S4 нового поколения сможет разогнаться за пять секунд, однако максимальная скорость такого автомобиля пока не разглашается. Средний расход топлива у этой машины составит чуть менее 12 литров на сто километров пути.

Помимо этого, новая Audi S4 получит систему полного привода quattro, а также небольшие изменения во внешности, включающие в себя слегка измененный передний бампер, спойлер на кромке багажника и задний диффузор.

Ожидается, что широкой публике "заряженную" версию седана A4 покажут на одном из международных автосалонов в начале следующего года. Некоторые зарубежные издания предполагают, что дебют этой машины вполне может состояться в январе на моторшоу в Детройте или в марте на автовыставке в Женеве. В продаже S4 появится через несколько месяцев после премьеры.

Автолента