Выбор Джоли – важный урок для каждой

Сегодня одна из самых красивых женщин планеты – актриса, режиссер и меценат Анджелина Джоли призналась на страницах New York Times в том, что недавно сделала двойную профилактическую мастэктомию (удаление обеих молочных желез) из-за высокого риска возможности возникновения рака груди (87%).

Кроме очередного повода восхититься мужеством этой потрясающей женщины и ее умением и желанием с максимальной пользой для общественности использовать свою популярность (даже в такой деликатной ситуации), эта грустная новость напоминает о том, что, только по официальным данным, в Украине каждый час от рака молочной железы умирает одна женщина, а еще одна – получает данный диагноз. Ежегодно в нашей стране это заболевание фиксируют у 16 тысяч женщин, около половины из них в итоге умирают...

В отличие от многих других видов рака, этот – весьма эффективно лечится (почти в 95% случаев – на первой стадии, 80%— на второй и 50% — на третьей) во всем мире. Но – при одном условии: своевременном обнаружении и начале лечения. В украинской же реальности 85% обращений к доктору происходят на стадии «слишком поздно». В итоге, в первый год после обнаружения заболевания летальный исход у нас достигает 11,5%, в то время, как, например, в США – 2%, в течении пяти лет борьбы выживают 56,2% наших соотечественниц, в США – 88% пациенток.

Конечно, это не только украинская проблема – ежегодно в мире заболеваемость раком молочной железы возрастает на 1-2% (за последние 40 лет она увеличилась более чем втрое). Злокачественные новообразования молочной железы поражают каждую одиннадцатую женщину в возрасте от 13 до 90 лет и занимают второе место среди онкологических заболеваний после рака легких, но именно среди украинок в возрасте 30-74 лет злокачественные опухоли в груди являются наиболее распространенной формой рака. Именно украинки «не хотят/не знают/боятся/не могут» пройти элементарную диагностику, которая спасла бы их жизнь.

Сколько миллионов долларов, в связи с этим, Минздрав Украины потратил на внедрение обязательных скрининговых программ на государственном уровне? На то, чтобы маммография (метод исследования молочных желез, который производится с профилактической целью) стала в стране обязательным обследованием? На оснащение современными маммографами районных больниц страны? На социальную рекламу скринига?..

Да, я тоже не в курcе. Благотворительные организации точечно устраивают соответствующие акции в разных уголках страны, кое-где в метро появляется проспонсированная частными лицами соцреклама, а Минздрав… Минздрав более обеспокоен слишком большим количеством больниц в стране.

Возможно, депутаты озаботились этой проблемой, и срочным образом внесли в повестку дня Рады принятый в первом чтении много лет назад закон «О профилактике, диагностике и лечении предрака и рака молочной железы»? Нет, парламент более озабочен угрозой пропаганды гомосексуализма.

Поэтому, в украинских реалиях, когда государству плевать на проблемы общества, помочь себе мы можем только сами. Если вы – женщина, вам уже тридцать или больше лет: возьмите ситуацию под ЛИЧНЫЙ контроль – сделайте скрининг.

Не нужно бояться плохих результатов теста. Вовремя диагностированный, рак молочной железы, как уже написано выше, в большинстве случаев излечим. Не сдавайтесь. Хотя, следует признать, наша страна и рада бы дать вам умереть без какой-либо поддержки, изрядно намучившись: в Украине прооперированные женщины стали автоматически получать ІІІ группу инвалидности лишь в 2010 году, несмотря на то, что рак груди – это не только дорогостоящая операция и импланты, это еще и не менее дорогие курcы химиотерапии, и столь же дорогостоящее восстановление после нее. Не говоря уже о необходимой психологической помощи…

Нет, не бойтесь. Анжелина пишет об этом: «Жизнь преподносит нам множество испытаний. Те, которые мы можем взять под личный контроль и справиться с ними – больше не должны нас пугать».

Анастасия Береза