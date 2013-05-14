Украинка хочет поменять отчество через Евросуд
00:23, 14 мая 2013Разное
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Европейский суд по правам человека на этой неделе примет решение по делу Наталии Гарнаги, которой в Украине было запрещено поменять отчество.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека.
Предполагается, что решение будет одобрено в четверг, 16 мая.
Гарнага, 1968 года рождения, жительница Белой Церкви, длительное время жила с матерью, отчимом и названным братом, после чего решила поменять отчество, которое она имела от своего физиологического отца, на отчество отчима.
Власти отказали ей в изменении отчество, и это решение было подтверждено в судах в 2006 году.
После этого Гарнага обратилась в Европейский суд по правам человека. Она обжалует нарушение статьи 8 Конвенции по правам человека (право на уважение семейной жизни).
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