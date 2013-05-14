Украинка хочет поменять отчество через Евросуд

Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека.

Предполагается, что решение будет одобрено в четверг, 16 мая.

Гарнага, 1968 года рождения, жительница Белой Церкви, длительное время жила с матерью, отчимом и названным братом, после чего решила поменять отчество, которое она имела от своего физиологического отца, на отчество отчима.

Власти отказали ей в изменении отчество, и это решение было подтверждено в судах в 2006 году.

После этого Гарнага обратилась в Европейский суд по правам человека. Она обжалует нарушение статьи 8 Конвенции по правам человека (право на уважение семейной жизни).