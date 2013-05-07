Главное за день: обзор топ-новостей

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КНДР отменила режим высшей боевой готовности

КНДР отменила действовавший в стране с 26 марта режим высшей боевой готовности и убрала с боевых позиций баллистические ракеты средней дальности "Мусудан".

Кабмин планирует вернуть «письма счастья» для нарушителей ПДД

Правительство планирует возобновить автоматическую фото-и видеофиксацию нарушений Правил дорожного движения.

Кличко и Каплин требуют возбудить уголовное дело против Азарова

Народные депутаты Сергей Каплин и Виталий Кличко требуют от МВД открыть уголовное производство против Азарова

Инфляция в Украине продолжает стоять на месте

Инфляция в Украине в апреле составила 0%, сообщили в Государственной службе статистики.

Коронер рассказал, когда стоит ждать итогов расследования смерти Березовского

"Мы все еще ждем медицинской информации от полиции. Нам нужно собрать еще очень много сведений. Если честно, не думаю, что стоит ждать каких-либо новостей раньше, чем через пару месяцев", - рассказали в офисе коронера.

Адвокат: установление ЕСПЧ политических мотивов ареста Тимошенко не подлежит сомнению

Решение Евросуда по делу Тимошенко содержит формулировку «политические мотивы», - говорит Теличенко.

Суды в Ивано-Франковске и Львове разрешили советскую символику 9 мая

Депутаты же Львовского горсовета инициируют созыв на 8 мая внеочередной сессии, чтобы повторно запретить советскую символику в городе.