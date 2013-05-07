Кличко и Каплин требуют открыть уголовное дело в отношении Азарова

Народные депутаты Сергей Каплин и Виталий Кличко обратились к министру внутренних дел Виталию Захарченко с требованием открыть уголовное производство в отношении премьер-министра Николая Азарова из-за инцидента с силовым удалением Каплина с заседания Кабинета министров 27 марта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Каплина.

По словам Каплина, «Министерство внутренних дел, которое удерживают налогоплательщики, ежегодно расходуя 16 млрд грн, игнорирует Конституцию Украины и законы, которые призваны обеспечить справедливость и законность в Украине. МВД фактически «крышует» Азарова. В частности, не было принято заявление двух народных депутатов – Кличко и Каплина о неправомерных действиях Азарова на заседании правительства. Вместе с тем, МВД приняло к производству заявление «правительственной стороны» – министра Кабинета министров Елены Лукаш».

«Это пример двойных стандартов: преступное обслуживание правительства наряду с преследованием оппозиции», – заявил Каплин и добавил, что его удаление с заседания правительства, которое было связано с вопросами борьбы со стихией, было «тем более преступным, учитывая то, что уже сейчас имеем серьезные подтопления в Черкасской и Черниговской областях».

Каплин требует открыть уголовное производство в отношении Азарова и вызвать премьера на допрос в качестве подозреваемого в совершении преступления, а в качестве свидетелей – себя и двух народных депутатов от ВО «Свобода».

Каплин отмечает, что действующий Уголовный кодекс Украины, а именно - ст. 344 ч. 2 предусматривает: «Незаконное воздействие в любой форме на... народного депутата Украины… с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений - ... Те же действия, если они совершены лицом с использованием своего служебного положения, - караются штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого».

Как сообщал УНИАН, 27 марта на заседании Кабмина Каплина, который пришел донести позицию партии «УДАР» по поводу «снежного коллапса в Украине», по указанию Азарова охранники удалили из зала заседания.

Каплин и лидер «УДАРа» Кличко обратились в прокуратуру с требованием привлечь премьера к ответственности за препятствование деятельности народного депутата.

По информации «УДАРа», прокуратура Киева отказала в возбуждении дела, потому что не выявила нарушений требований действующего законодательства со стороны Азарова.

Вместе с тем, к правоохранительным органам обратилась министр Кабмина Лукаш - с письменным обращением о подозрении в самоуправстве со стороны Каплина.

В конце апреля Каплина вызвали на допрос в Печерское райуправление ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о самоуправстве депутата на заседании правительства.