Кабмин планирует вернуть «письма счастья» для нарушителей ПДД

Как сообщает Bigmir.net, в Кабинете министров заканчивают работу над новым законопроектом, который вернет автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений. Планируется, что фиксироваться на камеру будут абсолютно все нарушения ПДД, а информацию об их фиксации и штрафных санкциях водители будут получать по почте.

Планируется, что водитель будет получать заполненный протокол и фотографию, на которой зафиксировано нарушение, с точными координатами и временем. Если штраф не будет оплачен в течение 15 дней, его сумма увеличивается вдвое. Через два месяца дело передается в исполнительную службу и автомобиль могут задержать.

«Таким образом, Вы можете получить "письмо счастья" от ГАИ, если не пропустили пешехода, проехали на красный свет, развернулись через две сплошные и т.п.», - отмечает Bigmir.net.

Чтобы новые автоматические камеры могли рассмотреть лица водителей, тонировку стекол хотят запретить.

ГАИ располагает 24 мобильными лабораториями, которые будут проверять тонированные автомобили во всех областях Украины, но таких лабораторий не хватает, поскольку в Украине до 85% транспортных средств имеют затонированные стекла.

По словам руководителей ГАИ, система фото- и видеофиксации может заработать уже к концу года. Осталось только принять необходимые законы, создать единую базу нарушений с выходом на таможню и заставить украинцев растонировать автомобили.

«Если народные депутаты нас поддержат, до конца года, максимум до весны следующего, ни одной тонированной машины в стране не будет. Мы тянули с этим до последнего, но необходимо ставить точку. Если хотим отдать вопрос фиксации нарушений технике, исключив человеческий фактор, автомобили должны быть растонированы. В противном случае, новые системы будут работать некорректно. Осенью начнем жестко штрафовать за тонировку», - заявил один из представителей УГАИ МВД Украины, которого цитирует «Первая передача».

Также в ГАИ обещают навести порядок с единой базой штрафников, которую разрабатывают тоже не первый год.

В МВД уже готов законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений (в том числе за тонировку - до 680 грн). Этот же проект дает право ГАИ осуществлять контроль технического состояния во время эксплуатации транспортного средства.