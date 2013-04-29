На трассе Киев-Чоп иномарка насмерть сбила двух пешеходов

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГАИ УМВД Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, авария произошла в Новоград-Волынском районе на 228 километре автодороги "Киев-Чоп".

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44-летний житель Закарпатской области сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу. От полученных травм они умерли на месте аварии.

По этому факту правоохранительные органы проводят проверку.