На трассе Киев-Чоп иномарка насмерть сбила двух пешеходов
10:39, 29 апреля 2013Разное
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В Житомирской области водитель автомобиля "Фольксваген" насмерть сбил двух пешеходов.
Авария произошла в Новоград-Волынском районе
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГАИ УМВД Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, авария произошла в Новоград-Волынском районе на 228 километре автодороги "Киев-Чоп".
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44-летний житель Закарпатской области сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу. От полученных травм они умерли на месте аварии.
По этому факту правоохранительные органы проводят проверку.
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