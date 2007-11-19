Fiat 500 (Bambino) стал европейским Автомобилем года (фото)

Жюри европейского конкурса "Автомобиль года 2008" опубликовало официальные результаты своего голосования, по итогам которого победителем был признан новый компактный городской автомобиль Fiat 500. Эта машина получила высшие оценки от 34 из 58 членов жюри и набрала в общей сложности 385 баллов.

Второе место в конкурсе присудили автомобилю Mazda2, который получил в итоге 325 баллов, а третью позицию с 202 баллами занимает новый Ford Mondeo. Кроме того, в десятку финалистов вошли машины Kia Cee`d, Nissan Qashqai, Mercedes C-Class и Peugeot 308, получившие 166, 147, 128 и 97 баллов соответственно.

Напомним, что в прошлом году победителем конкурса "Автомобиль года" был признан минивэн Ford S-Max, а в 2006 году этот титул достался хэтчбеку Renault Clio.

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