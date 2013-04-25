Украинская политика: диагностируя очевидное

Многолетние наблюдения за украинскими политиками позволяют отметить, что им, оказавшимся неподалеку от Олимпа реальной власти, становится непросто вернуться к обычной жизни после завершения срока полномочий. При этом они далеко не всегда стремятся соответствовать доверию граждан, фактом которого любят манипулировать при каждом удобном случае.

За годы независимости в Украине отчетливо проявились хронические заболевания, обусловившие значительное отставание нашей страны от соседей по Центральной Европе. Среди них – сковывающая любую инициативу паническая боязнь преобразований, способных вызвать недовольство сограждан. В гонке за мифической социальной стабильностью наша страна потеряла шанс быстро перейти от командно-административной экономики к обществу свободной конкуренции. Одна из причин – украинская власть на заре независимости пыталась напоминать 100-долларовую банкноту, чтобы нравиться всем. Почти двадцать лет спустя власть изменилась: она больше напоминает платиновую платежную карточку, но эта эволюция принесла позитивные эмоции мизерному количеству граждан Украины.

Еще одна постоянная проблема – отсутствие в Украине общенациональной повестки дня. К сожалению, власть предпочитает находить общий язык с генералами национального бизнеса для приватизации государственной собственности, опираясь на действия разной степени законности, но не спешит формировать высокие цели, требующие консолидации нации. Уже традиционно помогает ей и оппозиция, независимо от того, под какими партийными флагами выступает антипод власти. Этим обстоятельством охотно и умело пользуются те, для кого независимая Украина представляется историческим недоразумением.

Стремление к многовекторности, обусловленное географией и историей нашей страны, обернулось шпагатом национальных интересов. Связки местами надорваны, уже трещат кости, но Украину продолжают принудительно разворачивать в одну из сторон. Почему идея европейской интеграции так и не стала определяющей – вопрос не только к команде Януковича, но и Виктору Ющенко и Юлии Тимошенко, всласть наигравшихся с Брюсселем во взаимопонимание.

В Украине отсутствует политическое обновление. Даже переливание крови в виде парламентских выборов по смешанной системе не привело к замене основных персонажей политического процесса. Обновленная на две трети Верховная Рада не радует новыми заметными персонажами, ее работа, как и прежде, строится по схеме «На манеже – все те же». Да и в контексте президентской кампании выбор кандидатов, словно нарочно, предопределяет тупиковую ветвь развития государства, находящегося в центре Европы и обладающего значительным потенциалом. Показательно монолитный Виктор Янукович, которого оппоненты представляют колоссом на глиняных ногах, непоколебимая в своей непогрешимости Юлия Тимошенко, так и не совершивший переход из большого спорта в большую политику Виталий Кличко, не слишком убедительный в роли пламенного оппозиционера Арсений Яценюк и эксплуатирующий свой радикализм Олег Тягныбок. Вам известны другие реальные кандидаты в президенты при нынешнем внушительном объеме полномочий?

Что конкретно мешает Украине? Хроническая усталость от ожидания реформ и нарастающей бедности миллионов, восприятие изменений как манны с безоблачного неба, а не усилий, от которых выиграть могут далеко не все. Застарелая бесхребетность носителей традиционных идеологий и обострившийся популизм, охотно мигрирующий между властью и оппозицией. Воспалительные процессы на тему языка и исторической памяти способны привести к гангрене национальной идентичности, которую и без того пытаются ампутировать. Что характерно – без наркоза положительных экономических преобразований за редким и кратковременным исключением.

Украина больна, и осознание этого факта может стать отправной точкой для изменений в качестве жизни страны. Ей необходимо определить план лечения и поверить врачам, а не шарлатанам, зачастую раздающим обещания по принципу «здесь и сейчас». Наличие набора болячек – не повод отправлять страну на стол к патологоанатомам от геополитики, но достаточная причина, чтобы начать процесс преобразований, способный привести к выздоровлению.

Евгений Магда