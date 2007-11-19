Английская королева отмечает бриллиантовую свадьбу (фото)

В Великобритании начинаются торжества по случаю 60-й годовщины бракосочетания королевы Елизаветы II и принца Филиппа, сообщает агентство Associated Press.

Елизавета - первая британская королева, которая отпразднует бриллиантовую свадьбу, - была 21-летней принцессой, когда вышла замуж за 26-летнего офицера военно-морских сил Филиппа Маунтбаттена. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 г. в Вестминстерском аббатстве. Год спустя у них родился первый ребенок, принц Чарльз, затем принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

Елизавета взошла на трон в 1952 г. после смерти отца, Георга VI.

В воскресенье вечером принц Чарльз устраивает праздничный ужин в честь своих родителей, а в понедельник более 2 тыс. гостей, среди которых члены королевской семьи и премьер-министр Великобритании Гордон Браун, соберутся в Вестминстерском аббатстве на торжественный прием. Помимо официальных лиц на мероприятие приглашены 20 обычных британцев, которые, как и королевская чета, отмечают бриллиантовую свадьбу.

Принц Филипп - сын греческого принца Андрея, двоюродного брата последнего российского царя Николая II, состоит в родстве с многими монаршими домами в Европе. Семья эмигрировала в Англию, когда Филиппу был всего год. В годы Второй мировой войны в звании лейтенанта был военно-морским лётчиком. Принимал участие в воздушных боях за Британию, сопровождал полярные морские караваны в Советский Союз. На приеме в понедельник, как ожидается, будут представители немецкой ветви его семьи, которые не были приглашены на свадьбу Елизаветы и Филиппа в 1947 г. из-за враждебного отношения к немцам после войны.

Во вторник, 20 ноября, королева с мужем посетят с частным визитом средиземноморский остров Мальта, где Филипп служил в первые годы их супружества. С Мальты они отправятся в Уганду на саммит лидеров британского Содружества.