Рынок аренды автомобилей поставил абсолютный рекорд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации "Украинское объединение лизингодателей".

"Это абсолютный рекорд в истории украинского автолизинга", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, уровень проникновения лизинга в автопродажи в Украине по итогам 2012 года в среднем составил 5,9% по сравнению с 3,6% в 2011 году.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей» зарегистрирована в 2005 году. Объединяет юридических лиц в сфере лизинга с целью защиты их интересов и представляет более 80% лизингового рынка. Объединение является действительным членом LEASEUROPE - европейской Федерации, в состав которой входят национальные лизинговые ассоциации 33 стран.