У дома, где живет Луценко, сгорел Лексус

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в столичном главке милиции, опровергнув одновременно информацию из соцсетей о том, что якобы в припаркованном автомобиле произошел взрыв.

В милиции, ссылаясь на предварительные данные спасателей, отметили что загорание в автомобиле произошло в результате замыкания электропроводки.

Сейчас пожар ликвидирован.

В указанном доме, кроме Ю.Луценко, живет еще немало известных лиц, включая политических деятелей.