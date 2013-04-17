У дома, где живет Луценко, сгорел Лексус
00:58, 17 апреля 2013Разное
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Вечером в Киеве на ул. Старонаводницкая 157 во дворе дома, где проживает экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, произошло возгорание автомобиля "Лексус".
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в столичном главке милиции, опровергнув одновременно информацию из соцсетей о том, что якобы в припаркованном автомобиле произошел взрыв.
В милиции, ссылаясь на предварительные данные спасателей, отметили что загорание в автомобиле произошло в результате замыкания электропроводки.
Сейчас пожар ликвидирован.
В указанном доме, кроме Ю.Луценко, живет еще немало известных лиц, включая политических деятелей.
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